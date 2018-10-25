Telefon bağımlılığı başına iş açtı… 1 hafta elinden düşürmeyince bu hale geldi!

Çin'in Changsha kentinde yaşayan bir kadın, 1 haftalık tatili boyunca cep telefonunu elinden düşürmeyince başına iş açtı. Elini kullanamayacak hale gelen kadın hastanelik oldu.

Asiaone sitesinin aktardığına göre, Changsha kentini sakini bir kadın, 1 haftalık tatili boyunca cep telefonunu sadece uyurken elinden bıraktı.

Tatil bittiğinde de sağ eline kramp girmeye başladı ve daha sonra parmaklarını hiç oynatamadı.

Doktora giden kadına tendon bölgesinde bir tür iltihaplanma olan tenosinovit teşhisi konuldu. Doktorların ellerini dinlendirmesini söylediği kadının tedaviden sonra parmaklarını tekrar hareket ettirebildiği belirtildi.

Günümüzde cep telefonlarının fazla kullanımı nedeniyle meydana gelen rahatsızlıklar giderek artıyor.

Daha önce Çin’de bir kadının 20 saatten fazla cep telefonu kullanması yüzünden kalp krizi geçirdiği, bir başka kadının da tüm gün oyun onamasından dolayı kör olduğu aktarılmıştı.

  • Dünya 25 Ekim 2018 09:20
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