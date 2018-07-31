Tekrar çekilen ya da yenilenen film ve diziler

Sylvester Stallone'un 1995'te, Karl Urban'ın ise 2012'de başrolünde oynadığı Judge Dredd (Yargıç) filmi, Judge Dredd: Mega City One ismiyle dizi oluyor. Bu gelişme akıllara yıllar sonra tekrar çekilen film ve dizileri getirdi. Hangisinin daha iyi olduğuna siz karar verin... Martin Balsam, Albert Finney ve George Coulouris / Murder on the Orient Express (1974)
Kenneth Branagh / Murder on the Orient Express (2017) Agatha Christie 1890 – 1976 yılları arasında yaşamış, edebiyat dünyasının mücevherleri arasına adını yazdırmayı başarmıştı. Dedektiflik ve cinayet romanları ile ünlenen isim, yazdığı sayısız eserle türe de yön verdi. Bizlere Hercule Poirot gibi efsanevi bir kurgu karakteri de hediye eden Christie’nin çok sayıda sanat ürünü beyazperdeye de uyarlandı. Aralarında şaheser diyebileceğimiz film uyarlaması olduğu gibi, oldukça yavan işler de beğeniye sunuldu. Bunlar arasında öne çıkan ise Poirot karakterini canlandıran 2004 yılında aramızdan ayrılan Peter Ustinov oldu. Kendisi dedektif olarak bizlerin önüne gelen oyuncular arasında en çok parlayan isimdi. Gelelim günümüze. Christie’nin en meşhur cinayet romanlarından biri olan Doğu Ekspresinde Cinayet, aradan geçen 10 yılların ardından tekrar sinemaya uyarlandı.
Çok sevdiği güzel bir eşi olan ve hayatını sıradan bir işçi olarak kazanan Douglas Quaid, gündelik yaşamından çok sıkılmıştır. Hayatında yaşayabileceği en güzel anların, bir süper ajanın anılarında saklı olduğuna inanır. Ama başvurduğu Rekall şirketinde ortaya çıkan bir prosedür hatasından dolayı belleğine, aranan bir ajanın hafızası yüklenir ve Douglas kendisini hiç ummadığı tehlikeli bir maceranın ortasında bulur.
Peşinde, Cohaagen liderliğini yaptığı bir grup polis vardır. Mecburen bir isyancı ile iş birliği yapar ve yer altındaki karşı direnişin liderine ulaşarak Cohaagen’ı engellemek ister. Yaşadığı gerçekle, zihnindeki hayal arasında kaybolmaya başlar ve şimdi yaşadığı dünyasının kaderi de, kendi gerçek kimliğini bulmasıyla doğru orantılıdır.
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