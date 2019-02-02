Tekme tokat kavgada cinsel ilişki teklifi iddiası

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde Burcu A. (24) ve nişanlısı Berat G.’nin (26) tekme tokat dövüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Tekme tokat kavgada cinsel ilişki teklifi iddiası

2 oğlu ve torununun da aralarında bulunduğu 5 kişinin tutuklandığı olayda adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Orhan S.’nin (61), babası ölünce yardımda bulunduğu Burcu A.’yı rahatsız edip, cinsel ilişki teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Olaydan önce Orhan S. ve 2 oğlunun çiftin bulunduğu otomobilin önünü kesip, demir çubuklarla camlarını kırdığı, ardından da nişanlıları dövdükleri iddia edildi.

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Tekme tokat kavgada cinsel ilişki teklifi iddiası

Olay, 20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Nişanlısı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A., çıkışta bir kafeteryada oturdu. Bir süre sonra kafeteryadan çıkan gruba, dışarıda kendilerini bekleyen bir grup saldırıldı. Grup, Berati G.'yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise nişanlısını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı.

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Tekme tokat kavgada cinsel ilişki teklifi iddiası

Yere düşen nişanlısının üzerine kapanan Burcu A. da vücuduna tekme darbeleri aldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılan Berat G. ve nişanlısı Burcu A. çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tekme tokat kavgada cinsel ilişki teklifi iddiası

SAVCILIK İKMALEN İŞLEM YAPTI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri Orhan S. ile çocukları Ertan S. (38), Semih S. (43) ve torunu Burhan S. (20), Burak İ. (28) ve Hakan G.'yi (35) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette susma haklarını kullanarak savcılıkta ifade vereceklerini söyledi. Savcılık ikmalen (evrak üzerinden) işlem yaptı ve şüpheliler, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.

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