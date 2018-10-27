Tekirdağ'da dehşet! İş yeri çalışanına kurşun yağdırdı

Olay, Çerkezköy'ün Öztrak Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında gece meydana geldi. İddiaya göre, mekana arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen gelen C.A., hesap nedeniyle burada çalışan M.M.O. ile tartıştı. Tartışmanın ardından C.A., kapı önünde bekleyen M.M.O.'yu belinden çıkardığı tabanca ile bacaklarından vurdu.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR C.A. ve beraberindekiler otomobile binerek kaçarken, M.M.O. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen M.M.O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan buldu, kaçan C.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.