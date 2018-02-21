Tekirdağ'da bulundu 3 metre 20 santim uzunluğunda!

TEKİRDAĞ Şarköy'ün İstiklal Mahallesi, Killik mevkiinde dev yılan ölüsünü bulan Mustafa Baykal, bunu Avcılar ve Atıcılar Derneği'ne götürdü. Burada avcılar tarafından şaşkınlıkla incelenen yılanın yapılan ölçümünde, 3 metre 20 santim boyunda olduğu belirlendi.

Kendisini aradıklarını, gelip baktığında herkes gibi şaşkınlık yaşadığını ve böyle bir yılanın daha önce hiç görmediğini söyleyen Şarköy Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı İlyas Keklik, "Kardeşimiz Killik bayırı yeni köy üzerinde buldu. Akşamüzeri bizim derneğe getiriyor. 'Başkan böyle böyle bir yılan gördük' diyor. Böyle bir yılan daha önce hiç Şarköy’de görülmemiş, görünce de bütün insanlar şok oldu" ifadesini kullandı.