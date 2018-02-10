Tek teker şovunda faciadan dönüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinin en işlek caddesinde motosikletle tek teker üzerinde şov yapan genç, anne ve 1.5 yaşındaki oğluna çarptı. Ağır yaralanan anne ve çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Atatürk Caddesi üzeri ALTSO önünde meydana geldi. 07 NUC 06 plakalı motosikletle tek teker üzerinde şov yapan genç, yaya olarak yolun karşısına geçen vatandaşları görünce panik yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yan yatarak, metrelerce sürüklendi ve yolun karşısına geçmek isteyen anne ve oğluna çarptı. Anne, yaya geçidinde yere yığılırken, oğlu ise yola savruldu. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası yerden kalkarak ilk olarak yerde yatan çocuğu kucağına alarak refüje koydu. Ardından ise annenin yanına giderek gözyaşlarına boğuldu. Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, anne ve oğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

  • Güncel 10 Şubat 2018 20:18
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vatandas 10 Şubat 2018 22:24 yayaya yaya kaldırımında bile geçiş üstünlüğünün kimde olduğunu bilmeyen binlerce sürücü var.Bunun sebebi ise eğitim. Ehliyet sınavlarında ve sürücü adaylarına ders veren öğreticiler bile kurala uymazken ne beklene bilirki... Ayrıca OKUL taşıt sürücüleri bile bilmiyor (istisnalar ola bilir sözüm onlara değil) yaya geçidindeki üstünlüğün kimde olduğunu . Yayaya yaya geçidinde yol vermeyen kim olursa cezanın en fazlası gerekir. cezalar caydırıcı olmalı..

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