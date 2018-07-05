Tehlikeli gerginlik: Cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

GAZİANTEP’in Şahinbey ilçesinde parkta bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.
Olay, Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi Burcu Çavuş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşlarındaki bir kişi parkta bir çocuğu taciz etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Taciz ettiği iddia edilen kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayı duyan vatandaşlar kişiyi linç etmek istedi. Polis güvenlik önlemi alarak kişiyi koruma altına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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