Tecavüzcüyü timsahların önüne attılar

Görüntüler Meksika'nın Oaxaca de Juárez kentinde kaydedildi. İki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla yakalanan 20 yaşındaki Jacinto isimli kişi, polis karakoluna götürülürken vatandaşların öfkesinin hedefi oldu. Yaklaşık 50 kişilik grup, polis merkezine gelerek, Jacinto'yu zorla dışarı çıkardı ve linç etmeye başladı. Öfkeli kalabalık, daha sonra hızını alamadı ve Jacinto'yu yakınlarda bulunan bir parktaki timsah kafesinin içine attı.

Öfkeli gruba müdahale edemeyen karakoldaki polisler, eyalet polisine haber verdi. Takviye ekiplerin gelmesiyle öfkeli kalabalık dağıtılırken; Jacinto da timsah kafesinin içinden çıkarıldı. Jacinto, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen Jacinto'nun durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan olay büyük tepki çekti. İki kadına tecavüz etmekle suçlanan Jacinto'yu timsahların arasına atan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.