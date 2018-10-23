Tecavüz skandalı sonrası ilk kez bu kadar net konuştu

''GERÇEK HER ZAMAN ÖNCE GELİR'': Ronaldo gelen soru üzerine basın toplantısında şu sözleri kullandı: "Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Yaşamımda çok mutluyum. Avukatlarım da eminler ben de. En önemlisi futbolumla ve hayatımla çok mutluyum. Öte yandan bakmak yükümlülüğünde olduğum insanlar var. Gerçek her zaman önce gelir ve bu yüzden rahatım."