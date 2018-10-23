Tecavüz skandalı sonrası ilk kez bu kadar net konuştu

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde Birleşik Amerikalı Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddia edilmişti. Skandal sonrası Ronaldo, ilk kez bu kadar net ifadeler kullandı.

Tecavüz skandalı sonrası ilk kez bu kadar net konuştu

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United - Juventus mücadelesi öncesinde basın karşısına geçen Portekizli oyuncu, Las Vegas'ta bir otelde gerçekleştiği iddia edilen ve mahkemeye taşınan olayla ilgili açıklama yaptı.

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Tecavüz skandalı sonrası ilk kez bu kadar net konuştu

''GERÇEK HER ZAMAN ÖNCE GELİR'': Ronaldo gelen soru üzerine basın toplantısında şu sözleri kullandı: "Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Yaşamımda çok mutluyum. Avukatlarım da eminler ben de. En önemlisi futbolumla ve hayatımla çok mutluyum. Öte yandan bakmak yükümlülüğünde olduğum insanlar var. Gerçek her zaman önce gelir ve bu yüzden rahatım."

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Tecavüz skandalı sonrası ilk kez bu kadar net konuştu

TERS İLİŞKİYE ZORLADIĞINI BELİRTMİŞTİ: Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde Birleşik Amerikalı Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddia edilmişti. Der Spiegel'e verdiği röportajda Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyen Mayorga, Portekizlinin kendisini ters ilişkiye zorladığını belirtmişti.

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Tecavüz skandalı sonrası ilk kez bu kadar net konuştu

SUS PAYININ BELGELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI: İddiaların ardından Der Spiegel dergisi, Ronaldo'nun Mayorga'ya verdiği 325 bin euroluk sus payının belgelerini yayımlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de Ronaldo'nun avukatı da Portekizli yıldızla Mayorga arasında bir anlaşma olduğunu doğrulamış ancak bunun suçun kabulü anlamına gelmediğini söylemişti.

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