Tecavüz iftirası atıp öldürmüştü! Kabusları bitmiyor

Adana'da kız çocuğa tecavüz ettiği iftirası sonucu kızın babası tarafından öldürülen gencin babası Ali Yıldırım, "Önce oğlumun tecavüz etmediği ortaya çıktı, sonra kız kendisine tecavüz edenin ismini verdi ama bunlar oğlumu geri getirmez. Eşimin beyin küçülmesi ilerledi, hareket edemiyor, ben işimden oldum" diyerek isyan etti. Baba ve anne çocuklarının kıyafetlerini koklayıp öperek gözyaşlarına boğuldu.
Adana Yüreğir'de 14 Ağustos 2017’de tecavüz ederek kızını hamile bıraktığı iddiasıyla Muhammet Reşit Yıldırım’ı öldüren Emrah B. gözaltına alınıp sağlık kontrolüne götürülürken, “13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim” demişti. Tutuklanan Emrah B.’nin yargılandığı davada, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen raporda öldürülen gencin bebeğin babası olmadığı ortaya çıkmış, 'Muhammet Reşit Yıldırım'dan alınan örnekler ve F.B.'ye ait olan cenindeki doku örneklerinde baba-çocuk ilişkisi bakımından uyum bulunmamaktadır' denilmişti.
Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada F.N.B., kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını söyleyen F.N.B., "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim. Babamdan korktuğumdan dolayı bunu söylemedim. Özür dilerim, pişmanım" dedi. 15 yaşındaki kız çocuğu dün tutuklandı.
Çocukları atılan bir iftira sonucu hayatını kaybeden baba Ali (41) ile anne Fatma Yıldırım (38) ise perişan olmuş durumda. Beyin küçülme rahatsızlığı olan anne Yıldırım'ın hastalığı, oğlu iftiraya kurban gidince aniden ilerledi. Şimdi ayakta güçlükle durabilen acılı anne konuşmakta zorlanıyor, hiçbir iş yapamıyor. Anne ve baba çocuklarının odasında yattığı yere fotoğrafını ve kıyafetlerini koyup onları seviyor. Baba oğlunun kıyafetlerini öpüp koklayarak gözyaşlarına boğuluyor. Baba Yıldırım ise hem eşine ve geride kalan çocuklarına bakmak hem de çıkan dedikodulardan dolayı yaptığı fırıncılık işini bırakmak zorunda kaldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER