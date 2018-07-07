TBMM 27. dönem yasama yılı başladı! Arınç'ın gelini dikkat çekti

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genenl Kurulu, 27 Dönem Yasama Yılı münasebetiyle toplandı. TBMM Genel Kurulu'na sağlık durumu sebebiyle başkanlık edemeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yerine ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekilii Durmuş Yılmaz başkanlık etti. Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti. Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 27. Dönem Yasama Yılı dolayısıyla toplandı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, stenogroflara karanfil verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 27. Dönem Yasama Yılı dolayısıyla toplandı. Başbakan Binali Yıldırım TBMM Genel Kurulunda yemin etti.
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