TBMM 27. dönem yasama yılı başladı! Arınç'ın gelini dikkat çekti

24 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genenl Kurulu, 27 Dönem Yasama Yılı münasebetiyle toplandı. TBMM Genel Kurulu'na sağlık durumu sebebiyle başkanlık edemeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yerine ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekilii Durmuş Yılmaz başkanlık etti. Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.