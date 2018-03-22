Taylor Swift yine rekor kırdı!

Taylor Swift'in Kasım 2017’de çıkardığı 'Reputation' albümü, ABD’de iki milyon satış rakamına ulaştı. Billboard’a göre, 28 yaşındaki şarkıcı, ABD’de son iki yılda iki milyon albüm kopyası satışı yapan tek şarkıcı oldu. 'Reputation', ABD’li şarkıcının altıncı stüdyo albümüydü. İngiliz şarkıcı Adele’in ‘25’ adlı albümü 2015 yılında piyasaya çıktıktan üç gün sonra iki milyon, ilk haftada ise 3,38 milyon adet satış yakalamıştı.

Taylor Swift, 2017 yayınladığı bir klibiyle de rekor kırmıştı. Şakıcının ‘Look What You Made Me Do’ klibi YouTube’da 24 saatte 39 milyon kez izlenmiş, böylece Swift, Adele'nin ‘Hello’ şarkısıyla elde ettiği rekonu kırmıştı. Öte yandan Taylor Swift, son olarak ‘Delicate’ adlı bir single çıkardı. Şarkıcının, görünmez olduğunu fark ederek dileğince hareket edip dans ettiği klibi YouTube’da bir haftada 57 milyon defa izlendi.