Taylor Swift yine rekor kırdı!

Taylor Swift, 2017 yayınladığı bir klibiyle de rekor kırmıştı. Şakıcının ‘Look What You Made Me Do’ klibi YouTube’da 24 saatte 39 milyon kez izlenmiş, böylece Swift, Adele'nin ‘Hello’ şarkısıyla elde ettiği rekonu kırmıştı. Öte yandan Taylor Swift, son olarak ‘Delicate’ adlı bir single çıkardı. Şarkıcının, görünmez olduğunu fark ederek dileğince hareket edip dans ettiği klibi YouTube’da bir haftada 57 milyon defa izlendi.