Tatilcilerin yeni gözdesi: Akın akın o plaja gidiyorlar

Muratpaşa Belediyesi tarafından Lara bölgesinde, falezlerin bulunduğu Şirinyalı Mahallesi’nde geçen yıl halka kazandırılan Konserve Koyu’na tatilcilerin ilgisi artarak devam ediyor.

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun izniyle 'Birinci Derece Doğal SİT Alanı' statüsündeki falez kıyı şeridinde geçen yıl hizmete açılan Konserve Koyu Halk Plajı, eşsiz mavi manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri büyülüyor.

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun izniyle ’Birinci Derece Doğal SİT Alanı’ statüsündeki falez kıyı şeridinde geçen yıl hizmete açılan Konserve Koyu Halk Plajı, eşsiz mavi manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri büyülüyor.

Bin metrekarelik ahşap platform üzerinde oluşturulan plajda güneşlenen tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkarırken, aynı zamanda platform üzerinden manzarayı da fotoğraflama şansı buluyor.

