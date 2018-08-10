Tatil görüntüleri için linç edilmişti! Bakın yanındaki kim çıktı

Mina Başaran, geçtiğimiz mart ayında bir jet kazasında hayatını kaybetmiş ve tüm Türkiye'yi yas boğmuştu. Mina Başaran'ın nişanlısı aylar sonra Bodrum'da görüntülenmişti. “Murat, Minayı unutmuş,” yorumları yapılırken, Murat Gezer'in aynındaki ismin kim olduğu ortaya çıktı.

Tatil görüntüleri için linç edilmişti! Bakın yanındaki kim çıktı

Başaran Holding'in veliahtlarından Mina Başaran'ın düğününe 1 ay kala bekarlığa veda partisi düzenlemek için gittiği Dubai'den dönüşünde yaşanan uçak kazasında hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi olduğu gibi düğünlerine 1 ay kalan nişanlısı Murat Gezer'i de yıkmıştı. Birkaç gün önce Murat Gezer'in bu görüntülerin haber olması sonrasında “Murat, Minayı unutmuş, e hayat devam ediyor” yorumları yapılırken , Mina’yı sevenler, arkadaşları ise tatildeki Gezer’e “bu kadar çabuk mu?” eleştirileri yaptmıştı.

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Tatil görüntüleri için linç edilmişti! Bakın yanındaki kim çıktı

''HAKSIZLIK EDİLİYOR'': Bülent Cankurt bugün Günaydın'daki köşesinde taşıdığı haberle konuya açıklık getirdi. İşte Cankurt'un o yazısı: Cenazeden sonra hiç ortalarda görünmeyen Murat Gezer, üç gün önce Bodrum'da görüntülenince sosyal medya çalkalandı. Bodrum'da tatil yaptığı için sosyal medyada resmen linç edilen Murat Gezer'e haksızlık ediliyor. Evet, Murat Gezer çok acı bir olay yaşadı, nişanlısını kaybetti ama hayat da devam ediyor.

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Tatil görüntüleri için linç edilmişti! Bakın yanındaki kim çıktı

YANINDAKİ İSİM MİNA BAŞARAN'IN KARDEŞİ: Ne yani, tatile çıkmasın mı? Hadi haklı olduğunuzu düşünelim, Gezer'in yanında kim var, biliyor musunuz? Bodrum'da Murat Gezer'i fotoğraflayan muhabir arkadaşlarım, yanındaki genci tanıyamamış! O kişi, Mina Başaran'ın kardeşi Can Başaran... Yani Murat Gezer çok eleştirilen tatile rahmetli nişanlısının kardeşiyle çıkmış.

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Tatil görüntüleri için linç edilmişti! Bakın yanındaki kim çıktı

Zaten Murat Gezer'i tanıyanlar, normal hayatına devam etmeye çalışsa da içinin kan ağladığını ve Mina Başaran'ın sevenlerini üzecek bir davranışta bulunmasının mümkün olmadığını söylüyor. Birilerini eleştirirken biraz insaflı davranalım lütfen!!!

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