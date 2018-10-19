Taşınma telaşı Burcu Esmersoy'ı eritti

Burcu Esmersoy, adL markasının Pera Palace Hotel’deki davetine katıldı. Burcu Esmersoy, oldukça kilo verdiği dikkatlerden kaçmayınca açıklama yaptı:

“Kısa bir süre önce ev taşıdık. Taşınma telaşı sırasında koşturmaktan kilo vermiş olabilirim” Bir süredir otelde kalarak hayalindeki evi arayan Burcu Esmersoy, Göktürk'te 4 katlı bir villaya taşınmıştı.







