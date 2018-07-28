Tasını tarağını toplayıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Boşandıktan sonra hem İstanbul’u hem de oyunculuğu bırakıp Bodrum’a yerleşen Esra Akkaya, önceki gün kendi mekanında arkadaşı Tuba Büyüküstün’ü ağırladı. Derin sohbete Akkaya’nın oğlu Can Alex ile sevgilisi Yuri Radomisli de eşlik etti.

Tasını tarağını toplayıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

2 yıl önce boşandıktan sonra tasını tarağını toplayıp İstanbul'u terk eden ve Bodrum'a yerleştikten sonra Bitez’de Masal Mekan adlı bir yer açan Esra Akkaya, önceki gün işletmesinde arkadaşı güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ü ağırladı. İlerleyen dakikalarda onlara Akkaya’nın Etiyopya’dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile Hollandalı terapist sevgilisi Yuri Radomisli de katıldı.

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Tasını tarağını toplayıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

SICAK KARŞILAMA: Radomisli, mekana girer girmez Esra Akkaya’nın yanına gidip onu öptü ve o romantik anlar objektife böyle yansıdı. Yeni hayatında mutluluğu yakalamış görünen Akkaya, bu sıcak karşılamanın ardından sevgilisi ve Tuba Büyüküstün’le birlikte sohbete kaldığı yerden devam etti.

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Tasını tarağını toplayıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Bir haftadır ikiz kızlarıyla Bodrum’da tatilde olan Tuba Büyüküstün, Esra Akkaya’nın mekanında koyu bir sohbete daldı.

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Tasını tarağını toplayıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Akkaya’nın yanı sıra diğer kadınla derin sohbete dalan güzel oyuncunun, keyifsiz ve mutsuz halleri objektiflere yansıdı. Büyüküstün, sürekli el, kol hareketleriyle kendisini ifade etmeye çalıştı.

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