Tarla sürerken facia! Minik Hasan artık yok

Kaza, Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bölümünü sera yaptığı tarlasını süren Abüzer Şahin, traktörle geri manevra yaptı. Bu sırada tarlanın yanında oyuncak arabasıyla oynayan Hasan Ali Şahin, akrabası olan Şahin'in traktörünün altında kaldı.