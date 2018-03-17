Tarkan'dan çocuğuna dudak uçuklatan bebek arabası!

2016 yılında Pınar Dilek ile hayatını birleştiren megastar Tarkan, baba olmaya hazırlanıyor. 5 ay sonra bebeğini kucağına alacak çift, çocuk odasından kıyafete kadar hazırlık yapıyor.
45 yaşındaki Tarkan'ın bebeği için Aston Martin'in özel olarak ürettiği ve 17 bin liraya sattığı bebek arabasından aldığı öne sürüldü.
Bu bebek arabaları, İngiltere'nin başkenti Londra'da ünlü isimler tarafından özel olarak sipariş ediliyor.
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Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972'de aslen Rizeli olan bir aileden Almanya'nın Frankfurt yakınlarından bulunan Alzey kasabasında doğdu. İlköğretimi Almanya'da tamamladıktan sonra 15 yaşında ike ilesi ile birlikte Türkiye'ye döndü. BaDEVAMI »
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