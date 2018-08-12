Tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı traktör ve minibüsün kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Manisa Turgutlu'nun kırsal Albayrak Mahallesi'ndeki Dikmen Sokak ile Kısmalı Yolu'nun kesiştiği Yassıgeçit mevkisinde meydana geldi. Kısmalı'dan Turgutlu yönüne giden Cihan Yılmaz'ın (33) kullandığı 43 KU 042 plakalı minibüs, kavşakta Özkan Çimenci (60) yönetimindeki 45 TA 224 plakalı, arkasında römork bulunan traktör ile çarpıştı.

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Tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölündü. Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ve traktörün çarpışması sonucu can pazarı yaşandı.

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Tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada büyük bölümü minibüsten olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

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Tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Yaralılardan Noda Atman (15), Şehnaz Mehdi (46), Şivan Atman (25), Hamza Yılmaz (3), Ahmet Vural (57), Said Hamı (34), Liloz Hamu (15), Süreyya Hadur (12), Kasım Kasım (20) sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Elmas Haddur (30), Ali Hadur (26) ve Cebir Hadur (29) ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

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