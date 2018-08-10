Tarık Akan'ın torununa bakın dedesine öyle çok benziyor ki kopyası

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül'ün boşanmak üzere olduğu eşi, şarkıcı Asya Engin ve kızı Gece Bodrum'da tatilde görüntülendi. Tarık Akan'ın torunu Gece'nin dedesine olan inanılmaz benzerliği gözlerden kaçmadı.

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, 1,5 yıl önce Asya Engin ile evlenmişti. Ancak çift süprirz bir şekilde boşanma kararı aldı. Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile boşanma davası süren Asya Engin, önceki gün Bodrum Gölköy Suit Otel’deydi. Dikkat çeken detay ise Tarık Akan'ın torunu Gece'nin Tarık Akan ile olan inanılmaz benzerliğiydi.

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BOŞANMA SORULARI YANITSIZ KALDI; Fatma Girik’in gelini Aysun Girik ve kızı Gece ile denize giren Engin, fit haliyle dikkat çekti. Denizden çıkan Asya Engin, boşanma davasıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.



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TARIK AKAN'A İNANILMAZ BENZERLİK; Gece’nin dedesi Tarık Akan’a olan benzerliği dikkat çekti.

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