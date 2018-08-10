Tarık Akan'ın torununa bakın dedesine öyle çok benziyor ki kopyası

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül'ün boşanmak üzere olduğu eşi, şarkıcı Asya Engin ve kızı Gece Bodrum'da tatilde görüntülendi. Tarık Akan'ın torunu Gece'nin dedesine olan inanılmaz benzerliği gözlerden kaçmadı.

Tarık Akan'ın torununa bakın dedesine öyle çok benziyor ki kopyası

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül, 1,5 yıl önce Asya Engin ile evlenmişti. Ancak çift süprirz bir şekilde boşanma kararı aldı. Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile boşanma davası süren Asya Engin, önceki gün Bodrum Gölköy Suit Otel’deydi. Dikkat çeken detay ise Tarık Akan'ın torunu Gece'nin Tarık Akan ile olan inanılmaz benzerliğiydi.

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Tarık Akan'ın torununa bakın dedesine öyle çok benziyor ki kopyası

BOŞANMA SORULARI YANITSIZ KALDI; Fatma Girik’in gelini Aysun Girik ve kızı Gece ile denize giren Engin, fit haliyle dikkat çekti. Denizden çıkan Asya Engin, boşanma davasıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

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Tarık Akan'ın torununa bakın dedesine öyle çok benziyor ki kopyası

TARIK AKAN'A İNANILMAZ BENZERLİK; Gece’nin dedesi Tarık Akan’a olan benzerliği dikkat çekti.

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Tarık Akan'ın torununa bakın dedesine öyle çok benziyor ki kopyası

BOŞANMA KARARI ŞOKE ETTİ; Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül, bir yıl önce evlendiği şarkıcı Asya Engin Üregül’den boşanıyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açan Asya Engin Üregül, 500 bin liralık tazminat, 3 aylık bebeklerinin velayetini ve aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.

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