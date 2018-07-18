Tarık Akan'ın kızı Özlem Üregül muradına erdi!

Tarık Akan’ın 1986 yılında evlendiği eşi Yasemin Erkut’tan olan 30 yaşındaki kızı Özlem Üregül, Canberk Akkaya ile dünya evine girdi. İki gün önce basından gizli olarak düzenlenen düğüne, aile yakınları ve çiftin yakın dostları katıldı. Özlem Üregül, annesi Yasemin Erkut’un İstinye’deki evinden davul zurna eşliğinde çıktı.

KIR DÜĞÜNÜ YAPTILAR: Düğünde Tarık Akan’ın çocuklarının annesi Yasemin Erkut, hayat arkadaşı Acun Günay, büyük oğlu Barış Üregül, Özlem Üregül’ün ikizi Özgür Üregül ve dostları vardı. İstinye bölgesinde yapılan kır düğününe yaklaşık 300 kişi katıldı ve düğün dans gösterileri ile son buldu.



