Tarihi zirve: Trump ile Putin bir araya geldi!

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirve sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump, "Herkes için çok iyi bir başlangıç oldu. Muhteşem şeyler yapacağız" derken Putin, "ABD seçimlerine asla karışmadık, karışmayacağız" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Helsinki'de gerçekleşen görüşme sonrasında kameralar karşısına geçti. Putin, ABD’li bir gazetecinin, "İstihbarat Rusya müdahalesini doğruladı. Bütün dünyanın önünde 2016’da olan şeyi bir daha yapmaması konusunda uyarabilir misiniz?" sorusuna, "Ben kendim de eski bir istihbaratçıyım. Bir saniye lütfen konuşmama izin verin. Ben bir istihbaratçıydım. İkinci olarak da Rusya demokratik bir devlet. Ve kimse siz burada ABD demokratik değildir diyebilir misiniz? Eğer demokratik bir devlet varsa ortada, böyle bir sorun ancak mahkeme tarafından çözülebilir"cevabını verdi. İşte iki liderin açıklamalarından satırbaşları:

"İKİ NÜKLEER GÜÇÜZ, DÜNYA DA İYİ GEÇİNMEMİZİ İSTİYOR" Basına kapalı gerçekleşen toplantı 1,5 saat sürdü. İki lidere baş danışmanlarının eşlik ettiği toplantının basına açık kısmında konuşan Trump, "Son birkaç yıldır ilişkilerimiz çok iyi değildi ama olağanüstü ilişkilere sahip olabiliriz. İki nükleer gücüz, bence dünya da iyi geçinmemizi istiyor. Nükleer gücün yüzde 90'ına sahip iki ülkeyiz" ifadelerini kullanarak FIFA Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Putin'i tebrik etti. Öte yandan her iki lider de zirve öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.