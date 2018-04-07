Tarihi yalı kaza sonrası paramparça oldu!

İstanbul Boğazı'nda öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi. Dümeni kilitlenen Malta bandralı 225 metre boyundaki "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altındaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.