Tarihe geçti: Dünyanın emzirebilen ilk transeksüeli!

ABD'li trans kadın, dünyada ilk defa çocuk emzirmeyi başararak tarihe geçti. Doktorlara göre, çocuğun beslenmesi ve gelişimi tamamen normal...

Tarihe geçti: Dünyanın emzirebilen ilk transeksüeli!

Dünyada ilk defa cinsiyet değiştiren bir erkek hormon tedavisi gördükten sonra çocuk emzirmeyi başardı. Doktorlar trans annenin emzirmesini tetiklemek için bir ilaç kokteyli enjekte ettikten sonra 30 yaşındaki trans anne bebeğini emzirebildi.

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Tarihe geçti: Dünyanın emzirebilen ilk transeksüeli!

6 AY BOYUNCA GÜNDE YARIM LİTRE SÜT ÜRETTİ: Sağlık görevlilerinin açıklamasına göre kadının günde yarım litre süt üretebiliyor. İsmi açıklanmayan ABD'li kadın emzirmeye 6 ay boyunca devam edebildi. New York'taki Mount Sinai Sağlık Sistemine başvurarak talebini ileten kadına yardımcı olan doktorlardan Dr. Tamar Reisman, bu sonuca 'heyecanlandığını' söyledi.

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Tarihe geçti: Dünyanın emzirebilen ilk transeksüeli!

TRANSLAR DA EMZİREBİLİR: Bu durumun ilk trans emzirmesi olarak kayda geçtiği duyuruldu. Bebeğe yetecek kadar sütü 6 ay boyunca üretebilen kadının durumu, uygun koşullar altında transeksüel kadınlarda emzirmenin gerçekleşebileceğinin işareti olarak gösterildi. Çocuk doktorları, çocuğun büyümesi ve beslenmesinin normal olduğunu söyledi.

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Tarihe geçti: Dünyanın emzirebilen ilk transeksüeli!

Erkek hormonları bloke etmek ve hastaları dişileştirmek için kullanılan ilaç olan spironolaktonun annenin sütünü geçebildiği ve sıçanlar üzerinde yapılan deneylerin bu durumun kanser riskini artırdığını gösterdiği de ifade edildi.

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