Tarçın ve balı karıştırıp her gün bir kaşık tüketin! Bu faydalarını göreceksiniz

C vitamini, kalsiyum, demir, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum, B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri içeren bal ve kan şekerini kontrol altına aldığı bilinen tarçının, bilimsel olarak insan sağlığına birçok faydası olduğu kanıtlaşmıştır. Ayrıca her gün bu iki besinin düzenli olarak tüketilmesi halinde bilinmeyen faydalar sağladığı gözlemlenmiştir. Bir kaşık bal ve bir kaşık tarçın tozunu karıştırıp tüketildiğinde inanılmaz faydalar sağladığı ortaya çıkmıştır. İşte sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını desteklerken bir yandan da şeker düzeyinizi dengeleyen bu karışımın diğer bilmediğiniz faydaları...
-Bal, faranjit, bademcik iltihabı, ses kısılması ve disfoni gibi hastalıklara doğal çözüm sağlar. Antibiyotik özelliği olan bu karışıma aynı zamanda birazda ılık su ekleyerek gargara yapıldığında ağız ve diş aralarında kalmış enfeksiyonlu hücreleri yok eder.
- Damar tıkanıklığını önleyerek kalp sağlığını da destekleyen karışım bunun yanı sıra kötü kolesterol seviyesini de düşürür.
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