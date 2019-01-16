Tarçın ve balı karıştırıp her gün bir kaşık tüketin! Bu faydalarını göreceksiniz

C vitamini, kalsiyum, demir, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum, B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri içeren bal ve kan şekerini kontrol altına aldığı bilinen tarçının, bilimsel olarak insan sağlığına birçok faydası olduğu kanıtlaşmıştır. Ayrıca her gün bu iki besinin düzenli olarak tüketilmesi halinde bilinmeyen faydalar sağladığı gözlemlenmiştir. Bir kaşık bal ve bir kaşık tarçın tozunu karıştırıp tüketildiğinde inanılmaz faydalar sağladığı ortaya çıkmıştır. İşte sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını desteklerken bir yandan da şeker düzeyinizi dengeleyen bu karışımın diğer bilmediğiniz faydaları...

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