Tarçın ve balı karıştırıp her gün bir kaşık tüketin! Bu faydalarını göreceksiniz

Bal ve tarçının ayrı ayrı olan faydaları çoğu kişi tarafından bilinir ancak ikisi bir karışım haline geldiğinde ortaya çok farklı şifa besini çıktığı gözlemlenmiştir.

Tarçın ve balı karıştırıp her gün bir kaşık tüketin! Bu faydalarını göreceksiniz

C vitamini, kalsiyum, demir, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum, B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri içeren bal ve kan şekerini kontrol altına aldığı bilinen tarçının, bilimsel olarak insan sağlığına birçok faydası olduğu kanıtlaşmıştır. Ayrıca her gün bu iki besinin düzenli olarak tüketilmesi halinde bilinmeyen faydalar sağladığı gözlemlenmiştir. Bir kaşık bal ve bir kaşık tarçın tozunu karıştırıp tüketildiğinde inanılmaz faydalar sağladığı ortaya çıkmıştır. İşte sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını desteklerken bir yandan da şeker düzeyinizi dengeleyen bu karışımın diğer bilmediğiniz faydaları...

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Tarçın ve balı karıştırıp her gün bir kaşık tüketin! Bu faydalarını göreceksiniz

-Bal, faranjit, bademcik iltihabı, ses kısılması ve disfoni gibi hastalıklara doğal çözüm sağlar. Antibiyotik özelliği olan bu karışıma aynı zamanda birazda ılık su ekleyerek gargara yapıldığında ağız ve diş aralarında kalmış enfeksiyonlu hücreleri yok eder.

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Tarçın ve balı karıştırıp her gün bir kaşık tüketin! Bu faydalarını göreceksiniz

- Doğal antibiyotik olan bu karışım üst solunum yolları hastalıklarının virüslerini vücuttan atar.
- Eklemlerde oluşan şişlik ve ağrılara da iyi gelir. Kalsiyum bakımından da zengin olduğundan artroriz ve osteoartrit gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

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Tarçın ve balı karıştırıp her gün bir kaşık tüketin! Bu faydalarını göreceksiniz

- Damar tıkanıklığını önleyerek kalp sağlığını da destekleyen karışım bunun yanı sıra kötü kolesterol seviyesini de düşürür.

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