Tanyeli'nin çocuğu eşinden değilmiş! Meğer testten kaçmış

Kuyumcu Yusuf Uğur Sadıkoğlu'nun eski eşi Tanyeli ve oğlu Taylan Sadıkoğlu'na açtığı "Tanımanın iptali" davasında mahkeme 8 yıl sonra Taylan'ın Yusuf Sadıkoğulu'nun olmadığına karar vermişti. İstanbul Aile Mahkemesi Tanyeli ve oğlu Taylan ile ilgili gerekçeli kararını tamamladı. Mahkeme, Şişli Etfal Hastanesi'nden Taylan Sadıkoğlu'nun doğum kayıtlarını istedi. Hastane cevabında ise doğum kayıtlarına ulaşılmadığı ifade edildi. Soybağının reddi talebi yönünden DNA incelemesi yoluna başvuruldu ama Taylan Sadıkoğlu'nun kuruma sevki sağlanamadı.

Zorla getirilme kararı çıkartılan Sadıkoğlu daha sonraları ihtar yapılmasına rağmen cevap vermedi. Zorla getirilme ve yapılan tüm ihtarlara rağmen davalı Taylan Sadıkoğlu'nun DNA incelemesi için başvuruda bulunmaması dikkat çekti. Tüm diğer delilerin göz önünde bulundurularak babasının Yusuf Sadıkoğlu olmadığına, soybağının reddine karar verildiği belirtildi.