Tanyeli'nin çocuğu eşinden değilmiş! Meğer testten kaçmış

Mahkeme, oryantal dansöz Tanyeli'nin oğlunun, kocasından olmadığına karar vermişti. Yeni yapılan açıklamada Tanyeli'nin oğlunun, DNA testinden de kaçtığı belirtildi.

Tanyeli'nin çocuğu eşinden değilmiş! Meğer testten kaçmış

Kuyumcu Yusuf Uğur Sadıkoğlu'nun eski eşi Tanyeli ve oğlu Taylan Sadıkoğlu'na açtığı "Tanımanın iptali" davasında mahkeme 8 yıl sonra Taylan'ın Yusuf Sadıkoğulu'nun olmadığına karar vermişti. İstanbul Aile Mahkemesi Tanyeli ve oğlu Taylan ile ilgili gerekçeli kararını tamamladı. Mahkeme, Şişli Etfal Hastanesi'nden Taylan Sadıkoğlu'nun doğum kayıtlarını istedi. Hastane cevabında ise doğum kayıtlarına ulaşılmadığı ifade edildi. Soybağının reddi talebi yönünden DNA incelemesi yoluna başvuruldu ama Taylan Sadıkoğlu'nun kuruma sevki sağlanamadı.

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Tanyeli'nin çocuğu eşinden değilmiş! Meğer testten kaçmış

Zorla getirilme kararı çıkartılan Sadıkoğlu daha sonraları ihtar yapılmasına rağmen cevap vermedi. Zorla getirilme ve yapılan tüm ihtarlara rağmen davalı Taylan Sadıkoğlu'nun DNA incelemesi için başvuruda bulunmaması dikkat çekti. Tüm diğer delilerin göz önünde bulundurularak babasının Yusuf Sadıkoğlu olmadığına, soybağının reddine karar verildiği belirtildi.

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Tanyeli'nin çocuğu eşinden değilmiş! Meğer testten kaçmış

Yusuf Sadıkoğlu, Tanyeli ile 19 ay evli kaldıktan sonra anlaşarak boşandıklarını Taylan'ı 5 yaşındayken kandırılarak nüfusa kayıt ettirdiğini söylemişti. Taylan'nın da öz oğlu olmadığını ileri sürmüştü. Mahkeme ise Taylan'ın babasının Yusuf Sadıkoğlunu'nun olmadığının tespiti ile soybağının reddine karar vermişti. Tanyeli ise iddiaları reddederek, "Taylan onun öz oğlu, 14 yaşında anne olmuştum. O hayatımı mahvetti" demişti.

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Tanyeli'nin çocuğu eşinden değilmiş! Meğer testten kaçmış

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