Tanem Sivar'ın köpeklerini zehirleyen sanığa hapis şoku

İfade veren iki tanık da köpeklerin zehirlendiği gün çevrede Kaan Ünveren dışında kimsenin bulunmadığını söyledi. Ayrıca köpeklerden nefret ettiğini, sosyal medyada ve çevrede sürekli bunu dile getirdiğini kaydetti. Savcılık, elde edilen delil ve bilgiler doğrultusunda, Edhem Dirvana ve annesi Sevim Zeynep Dirvana'nın şikayetçi olduğu Kaan Ünveren hakkında, köpekleri zehirlediği suçlamasıyla iddianame hazırladı.