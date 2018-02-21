Tam o sırada kamera kayıtta anbean böyle görüntülendi

Anne ve baba olmak dünyanın en mucizevi olayı. Ama anne olmak daha mucizevi. 9 ay boyunca bir insanı vücutta taşımak, onu dünyaya getirmek ve yıllar boyu aynı bağı sürdürebilmek... Annelik dünyanın en zor işidir. Bunu kimse inkar edemez. Ama bu kez konumuz doğum. Bu sağlık prosedürü hem anne hem bebek için oldukça özel. Yakın zamanda da bildiğiniz üzere doğum fotoğrafçılığı aldı başını gidiyor. Uluslararası Profesyonel Doğum Fotoğrafçıları Derneği 2017 yarışmasının en iyilerini belirledi. İşte birbirinden etkileyici o doğum fotoğrafları.

