Tam o an: Köprüden atladı polis havada yakaladı!

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde eşiyle tartışan Z.K., 30 metre yükseklikteki köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay yerine giden polislerin ikna girişimine rağmen kendini boşluğu bırakan Z.K.’yı polislerden buru elinden diğeri de saçından yakaladı.
Polislerin elinden kurtulmaya çalışan genç kadın, havada 2 dakika verdiği intihar mücadelesinin sonunda köprüden indirilebildi.
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