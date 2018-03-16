Tam dört defa düşük yaptı doktor ultrasonu görünce ağzı açık kaldı

Allyson Ponto ve eşi Tony çocuk sahibi olmanın hayallerini kuruyordu. Allyson dört kez düşük yapmıştı. Yine de vazgeçmedi. Çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istiyordu. Son olarak tüp bebek yöntemini denediler. Allyson hamile olduğunu öğrenince bir an sevindi ancak yine de içinde şüpheler vardı. Kendisini bu fikre alıştırmaktan korktu.
Rutin kontroller için eşiyle beraber doktora gittiklerinde hayatlarının en büyük sürpriziyle karşılaştılar. Ultrasonda bir değil, iki değil, üç değil tam dört bebek görüldü. 39 yaşındaki Allyson’ın dördüzleri olacaktı! Allyson, US Magazine’e “Dört bebeğim olacağını öğrenince sevinçten ağlamaya başladım. Tek isteğim bir an önce anne olmaktı” dedi.
Allyson ve Tony sonunda yıllardır özlem çektikleri geniş aileye kavuşacaktı. Bebekler giderek büyümeye başladı. Allyson, “Dört bebeği taşımanın nasıl bir şey olduğunu anlatamam. Tek söyleyebileceğim inanılmaz heyecan verici oluşu” dedi.
Allyson, 4 Temmuz 2017 tarihinde dördüzlerini dünyaya getirdi. Olivia Susan, Anna Louise, Morgan Price ve Carolyn Grace ismini verdikleri bebeklerinin her biri 1.100-1.500 kg ağırlığındaydı.
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