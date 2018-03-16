Tam dört defa düşük yaptı doktor ultrasonu görünce ağzı açık kaldı

Allyson Ponto ve eşi Tony çocuk sahibi olmanın hayallerini kuruyordu. Allyson dört kez düşük yapmıştı. Yine de vazgeçmedi. Çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istiyordu. Son olarak tüp bebek yöntemini denediler. Allyson hamile olduğunu öğrenince bir an sevindi ancak yine de içinde şüpheler vardı. Kendisini bu fikre alıştırmaktan korktu.