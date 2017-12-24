Tam 600 yıldır cesedi çürümüyor tüyler ürpertiyor

Yüzyıllar önce öldü, cesedi hala ilk günkü gibi, yaşıyor! Mısırlılar, tüm organları çıkarıp, bedeni içten dışa tuzlu bir karışımla kaplıyorlardı. Mumyalama işleminin sırrı kurutma sürecinde yatıyor. Bu da vücuttaki tüm nemli oluşumların atılması ve tamamen kuru bir hale getirilmesi demek oluyor. Bedenlerin çürümesinin nedeni, bakterilerin nemli ortamda gelişim gösterip yayılmalarından kaynaklanıyor. Ancak suyun olmadığı bir ortamda bakterinin de hayatta kalması imkansız. İşte yüzyıllardır çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri...

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Yüzyıllar önce öldü, cesedi hala ilk günkü gibi, yaşıyor! Mısırlılar, tüm organları çıkarıp, bedeni içten dışa tuzlu bir karışımla kaplıyorlardı. Mumyalama işleminin sırrı kurutma sürecinde yatıyor. Bu da vücuttaki tüm nemli oluşumların atılması ve tamamen kuru bir hale getirilmesi demek oluyor. Bedenlerin çürümesinin nedeni, bakterilerin nemli ortamda gelişim gösterip yayılmalarından kaynaklanıyor. Ancak suyun olmadığı bir ortamda bakterinin de hayatta kalması imkansız. İşte yüzyıllardır çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri... 1. Vladimir Lenin (1870 - 1924) : RUSYA



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Yüzyıllar önce öldü, cesedi hala ilk günkü gibi, yaşıyor! Mısırlılar, tüm organları çıkarıp, bedeni içten dışa tuzlu bir karışımla kaplıyorlardı. Mumyalama işleminin sırrı kurutma sürecinde yatıyor. Bu da vücuttaki tüm nemli oluşumların atılması ve tamamen kuru bir hale getirilmesi demek oluyor. Bedenlerin çürümesinin nedeni, bakterilerin nemli ortamda gelişim gösterip yayılmalarından kaynaklanıyor. Ancak suyun olmadığı bir ortamda bakterinin de hayatta kalması imkansız. İşte yüzyıllardır çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri... 1. Vladimir Lenin (1870 - 1924) : RUSYA

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