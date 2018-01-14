Tam 308 kiloydu ve bir bacağı yoktu değişimi ise inanılmaz

Tam 308 kiloydu ve bir bacağı yoktu değişimi ise inanılmaz

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan 42 yaşında Stanley Hollar tam 308 kiloydu. Bu kiloların getirdiği tehlikeli sağlık sorunları vardı ve doktoru kiloların değil kilolarının getirdiği sorunların tehlikeli bir hal aldığını söyleyince Hollar, hayatını değiştirmeye ve kendine bir şans daha vermeye ikna oldu. Stanley Hollar'ın son hali ise görenleri şaşkına çeviriyor.

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Tam 308 kiloydu ve bir bacağı yoktu değişimi ise inanılmaz

Birçok kilo verme haberi okumuşsunuzdur. Buda onlardan biri olabilir ama biraz daha farklı. Çünkü 42 yaşındaki Stanley Hollar tam 308 kiloydu ve bu kilo onu ölüme sürüklüyordu.

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Tam 308 kiloydu ve bir bacağı yoktu değişimi ise inanılmaz

Stanley Hollar çocukluğundan beri kilo almaya elverişli bir yapıya sahipti. Nitekim hayatının devamı böyle gelişti. Futbol onun için bir tutkuydu. 1996 yılında bir maçtan sonra sakatlandı ve sağ bacağını kaybetti. Bu olaydan sonra kilolarının önüne geçemedi. Psikolojik çöküntü onu 2015'e kadar tam 308 kiloya kadar çıkardı. 2015'deki yaş gününde devrim gibi bir karar aldı.

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Tam 308 kiloydu ve bir bacağı yoktu değişimi ise inanılmaz

Doktorları ona doğum gününde 40'ndan önce ölmek istemiyordu en geç 3 ay içerisinde kilo vermesi gerektiğini söylediler. Doktoru ile yaptığı bu görüşmeden sonra zayıflamaya karar verdi.

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