Tam 308 kiloydu ve bir bacağı yoktu değişimi ise inanılmaz

Stanley Hollar çocukluğundan beri kilo almaya elverişli bir yapıya sahipti. Nitekim hayatının devamı böyle gelişti. Futbol onun için bir tutkuydu. 1996 yılında bir maçtan sonra sakatlandı ve sağ bacağını kaybetti. Bu olaydan sonra kilolarının önüne geçemedi. Psikolojik çöküntü onu 2015'e kadar tam 308 kiloya kadar çıkardı. 2015'deki yaş gününde devrim gibi bir karar aldı.