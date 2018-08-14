Talat Bulut'un Yasak Elma dizisine dönmesi ortalığı fena karıştırdı!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da sular durulmuyor. Son olarak taciz iddiaları nedeniyle dizinin kadrosundan çıkarılan Talat Bulut'un, hakkında verilen takipsizlik kararı sonrası diziye dönmesi dizi setinde büyük tepki çekti.

Talat Bulut'un Yasak Elma dizisine dönmesi ortalığı fena karıştırdı!

Taciz iddialarıyla suçlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut, hakkında verilen takipsizlik kararı sonrası diziye geri dönmüştü. Dizinin yapımcısı tarafından alınan bu karara set emekçileri, yönetmen ve senaristlerden tepki geldi. Konuyla ilgili bildiri yayınlayan sinemacılar, Talat Bulut'un Yasak Elma dizisine devam etmesiyle ilgili olarak verilen kararın tekrar gözden geçirilmesini istediler.

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Talat Bulut'un Yasak Elma dizisine dönmesi ortalığı fena karıştırdı!

'ADALETSİZ TUTUMU KABUL ETMİYORUZ': Bildiriye imza atanlar, "Tacize maruz kalan kadının başına geleni anlatması oldukça zordur; dışlanmaktan, suçlanmaktan, ciddiye alınmamaktan, aşağılanmaktan korkar! Tacizciyi ödüllendiren, mağduru cezalandıran bu açıkça adaletsiz tutumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu cezasızlık kararı tacize uğrayan binlerce kadının cesaretini kıracak, sayısız trajedilere sebep olacak, benzer tavırları gösteren erkeklere ise cesaret verici bir emsal oluşturacaktır.

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Talat Bulut'un Yasak Elma dizisine dönmesi ortalığı fena karıştırdı!

Kostüm asistanı kadın arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtirken Yasak Elma dizisinin yapımcısı Fatih Aksoy'dan ve dizinin yayınlandığı kanal olan FOX TV yönetiminden Talat Bulut'un diziye devam etmesi kararını tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" açıklamasını yaparak Özge Ş.'ye destek olduklarını bildirdiler.

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Talat Bulut'un Yasak Elma dizisine dönmesi ortalığı fena karıştırdı!

NELER OLMUŞTU?: Yasak Elma dizisinin kostüm asistanı Özge Ş., 31 Mayıs'ta oyuncu Talat Bulut hakkında tacizden suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturmada, delil bulunamadığı için takipsizlik kararı verilmişti. Yapımcı Faruk Aksoy da, ''Talat Bulut ile yola devam. Yakında Yasak Elma''nın çekimleri başlıyor” demişti.

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