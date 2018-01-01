Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında taciz rezaleti

Taksim’de yeni yılın ilk dakikalarında oluşan kalabalıktan faydalanan iki kişi, iki kadını taciz etti. Tacizciler güven timleri tarafından fark edilip kıskıvrak yakalandı. Taksim İstiklal Caddesi'nde alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen yeni yılın ilk dakikalarında oluşan kalabalıktan faydalanan iki kişi, iki kadına yaklaştı. Güven timlerinin olduğundan habersiz olan şahıslar iki kadını taciz etti. İki kişinin kadınları taciz ettiğini fark eden güven timleri şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Twitter

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Taksim’de yeni yılın ilk dakikalarında oluşan kalabalıktan faydalanan iki kişi, iki kadını taciz etti. Tacizciler güven timleri tarafından fark edilip kıskıvrak yakalandı. Taksim İstiklal Caddesi'nde alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen yeni yılın ilk dakikalarında oluşan kalabalıktan faydalanan iki kişi, iki kadına yaklaştı. Güven timlerinin olduğundan habersiz olan şahıslar iki kadını taciz etti. İki kişinin kadınları taciz ettiğini fark eden güven timleri şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Twitter

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2 9

Taksim’de yeni yılın ilk dakikalarında oluşan kalabalıktan faydalanan iki kişi, iki kadını taciz etti. Tacizciler güven timleri tarafından fark edilip kıskıvrak yakalandı. Taksim İstiklal Caddesi'nde alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen yeni yılın ilk dakikalarında oluşan kalabalıktan faydalanan iki kişi, iki kadına yaklaştı. Güven timlerinin olduğundan habersiz olan şahıslar iki kadını taciz etti. İki kişinin kadınları taciz ettiğini fark eden güven timleri şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Twitter

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