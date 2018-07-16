Takla atan Tesla bu hale geldi

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın ürettiği Model 3, ilk kez aracın takla attığı bir kazaya karıştı. Eşinin Tesla Model 3 ile yaptığı kazayı sosyal medya sitesi Reddit'te paylaşan bir kullanıcı, kazanın fotoğraflarını da paylaşımına ekledi. Saatte yaklaşık 110 kilometre hızla giderken önce orta şeritteki araca daha sonra bariyerlere çarpan araç, iddialara göre taklalar attı.