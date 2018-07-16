Takla atan Tesla bu hale geldi

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın ürettiği Model 3, ilk kez aracın takla attığı bir kazaya karıştı. Eşinin Tesla Model 3 ile yaptığı kazayı sosyal medya sitesi Reddit'te paylaşan bir kullanıcı, kazanın fotoğraflarını da paylaşımına ekledi. Saatte yaklaşık 110 kilometre hızla giderken önce orta şeritteki araca daha sonra bariyerlere çarpan araç, iddialara göre taklalar attı.
Hava yastıkları açılan araçta maddi hasar meydana gelirken, Tesla'nın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. 'StapleGun' isimli kullanıcı, aracın 3 aylık olduğuna ve ve yaklaşık 10 bin kilometre yaptığı bilgisini paylaştı. Tesla Model 3, bataryaların konumu ve ağırlığı nedeniyle dengeli ve takla atması zor bir araç olarak nitelendiriliyor.
Belirli bir hızın üzerinde yapılan ani manevralar ve çarpışmalar sonucunda Tesla Model 3'ün de diğer otomobiller gibi takla atması kaçınılmaz.
Tesla Model 3 'ün tüm çarpışma testlerinden başarıyla ayrılsa da gerçek hayatta gerçekleşen kazadan başarıyla ayrılması, dikkat çekiyor.
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