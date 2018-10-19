Takla atan otomobildeki anne ile bebeği öldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mine Kılıç ile bebeği Yusuf Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 5 kişinin tedavisi ise sürüyor.

