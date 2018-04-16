Takipçilerinin diline düştü! Öykü Serter'le dalga geçtiler

İşte Benim Stilim ve Surivor Panaroma'da sunuculuk yapan 43 yaşındaki başarılı sunucu Öykü Serter, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Arkadaşının yaptığı yoruma ingilizce türkçe karşılık verince takipçilerin diline düştü. Ya öykücüm bu nasıl bir ingilizce ayıp yahu! hiç cool durmuyor be güzelim Türkçenin arasına iki ingilizce kelime sıkıştırınca Bir de sunucu değil mi Oyku. ..Eskiden Turkceyi en güzel spikerler ve sunucular kullanırdı.