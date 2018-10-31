Takipçilerinin acımasız yorumları onu bambaşka birine dönüştürdü

İngiliz televizyon yıldızı Sophie Kasaei, önceki yıl aşırı kiloları nedeniyle uzun süre gündem oömuştı. Erkek arkadaşıyla birlikte gittiği İspanya tatilinde sosyal medya hesabından paylaşığı aşırı kilolu olduğu bir fotoğrafı yüzlerce takipçisinin dalga geçen mesajlarına ve ağır hakaretlerine maruz kalmıştı.
Kendisine gelen özel mesajlar da bir o kadar korkunçtu. Takipçilerinden biri iğrenç ve şişman göründüğünü yazdı. Dahası takipçisi ona: 'Git kendini öldür' demişti. Sophie Kasaei için bu mesaj hayatının en büyük kırılmalarından biri oldu.
O mesajların yazıldığı gün ünlü yıldızın doğumgünüydü ve hayatının en kötü doğumgünlerinden birine dönüşmüştü.
Kasaei o günleri, "Bu yorumlar çok acı vericiydi, doğum günümdü ve kimseyi görmek istemiyordum, sadece bir deliğe girmek istedim" diye anlatıyor.
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