Tacizciye mahalleliden meydan dayağı!

DİYARBAKIR’da erkek çocukları taciz ettiği iddia edilen şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs, daha sonra olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada adı F. E. olan şahıs, buradan iletişim kurduğu 4 erkek çocukla görüştü. Çocuklara ilk başta para verip elbise alan şahıs, iletişimini de sürdürdü. Yazışmalarına devam eden şahıs, çocuklarla cinsel ilişki kurmak istedi.

ÖNCE DÖVÜLDÜ ARDINDAN POLİS TESLİM EDİLDİ: 14 yaşındaki bir çocuğun durumu mahallelilere anlatması sonrası bir grup vatandaş, şahısla çocukmuş gibi mesajlaşıp yanlarına gelmelerini sağladı. Teşhis edilen şahıs, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Öfkeli grubun arasından zorla çıkarılan şahıs, olay yerine gelen güvenlik güçlerine teslim edildi. Şahıs, hastanedeki işlemlerin ardından çocuklar ve aileleri ile birlikte karakola götürüldü.

MAHALLELİ TACİZCİYİ YAKALAMAK İÇİN PLAN YAPTI: Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan mahallelilerden Ramazan Akan, sokaklarında yaşayan bir çocuğun yanlarına geldiğini ve bir kişinin kendisine pis mesajlar attığını söylediğini kaydetti. Akan, “Biz de kendisine mesajlaşmaya devam etmesini ve evde kimsenin olmadığını söylemesini istedik yanımıza gelmesi için. Sokakta gördüğümüz sırada bütün mahalleli üstüne düştü ve öldüresiye dövdü. Erkek çocuğu hepsi, mesajlarda gel sana para vereyim, elbise alayım, bundan pişman olmazsın gibi yazılar vardı. Bizde buna dayanamadık ve dövdük. Daha sonra polise teslim ettik” dedi.