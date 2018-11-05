Taciz eden güvenlik görevlisini iki yumrukla bayılttı

New York'ta bir gece kulubüne arkadaşları ile eğlenmeye giden 22 yaşındaki Kierah LaGrave isimli kadın, yanından geçen gece kulubünün güvenlik görevlisinin kalçalarına ellediği için iki yumrukla bayılttı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN GÖRÜNTÜLERDE SADECE ÇARPTIĞI GÖRÜLÜYOR Yanından geçen iri yarı güvenlik görevlisini boğazından sıkıp bayıltan kadın güvenlik görevlisi ile beraber yere düştü.

Olaydan sonra gözaltına alınan kadın, polise verdiği ifadede güvenlik görevlisinin kendisini taciz ettiğini söyledi. Ama güvenlik kamerası görüntülerinde adamın kendisini taciz etmediğini ortaya çıktı. Tutuksuz yargılanan kadın serbest bırakıldı.