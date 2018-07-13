Tabutunda güzel görünmek için 600 bin TL harcadı her gün acı çekiyor

İNGİLTERE'de yaşayan 43 yaşındaki 1 çocuk annesi Aimi Veness tam bir estetik bağımlısı. Güzel gözükmek uğruna acı çekmenin doğru olduğunu düşünen Aimi Veness, vücudunda yer alan tüm estetik operasyonlar için tam 600 bin TL harcadı. Açıklamaları ise inanılmaz.

Tabutunda güzel görünmek için 600 bin TL harcadı her gün acı çekiyor

İNGİLTERE'de yaşayan 43 yaşındaki 1 çocuk annesi Aimi Veness tam bir estetik bağımlısı. Güzel gözükmek uğruna acı çekmenin doğru olduğunu düşünen Aimi Veness, vücudunda yer alan tüm estetik operasyonlar için tam 600 bin TL harcadı. Açıklamaları ise inanılmaz.

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Tabutunda güzel görünmek için 600 bin TL harcadı her gün acı çekiyor

Aimi'nin neredeyse bütün vücudunda estetik var ve yaptırdığı bütün estetiklerin maliyeti ise dudak uçuklatan cinsten: neredeyse 600 bin TL. Yaptırdığı botoks sayısını kendisi bile unutan Aimi'nin burnunda, göz kapağında, dudaklarında, göz altlarında, göğüslerinde yani kısacası her yerinde estetik var!

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Tabutunda güzel görünmek için 600 bin TL harcadı her gün acı çekiyor

Güzel ve genç görünmek uğruna yasal olmayan hormon iğneleri vurdurduğu için Fibromiyalji teşhisi konan kadın sürekli olarak acı çekiyor. Acı çekmediği tek zamanın ameliyatta olduğu zamanlar olduğunu söyleyen Aimi sürekli olarak ağrı kesicilerle birlikte yaşıyor. Çektiği bütün acılara dayandığı için kendisini Wonder Woman gibi hissediyormuş!



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Tabutunda güzel görünmek için 600 bin TL harcadı her gün acı çekiyor

"Çektiğim bütün acılara değer çünkü en azından tabutumda güzel gözükeceğim!" Yaptırdığı ve yaptırmaya devam ettiği estetiklerin onu bir gün öldüreceğinin farkında ama tabutunda güzel gözükeceği için hiçbir şeye üzülmüyor...


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