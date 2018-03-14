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Suudilerden bomba iddia! Türkiye'ye yasak koyan Selman'mış

Suudilerden bomba iddia! Türkiye'ye yasak koyan Selman'mış

ABD basınına konuşan Suudi yetkililer, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Orta Doğu'da Türk dizilerine karşı uyguladığı ambargonun Türkiye'ye bir mesaj olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 08:50 - Güncelleme: 14-03-2018 08:50

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayın yapan İngilizce gazete The National’ın haberine göre, MBC, bünyesindeki tüm kanallara talimat göndererek ikinci bir emre kadar Türk dizilerini yayından kaldırmalarını istemişti. Kararın arkasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın olduğu ortaya çıktı.

AMAÇ TÜRKİYE'YE MESAJ VERMEK
Wall Street Journal gazetesine konuşan Suudi yetkililer, 'yolsuzluk operasyonu' ile MBC kanalının yönetimini fiilen devralan Muhammed bin Selman’ın bu kararıyla Türkiye’ye bir mesaj vermek istediğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN KATAR'A DESTEĞİ RAHATSIZ ETTİ
Selman’ın yasak kararının altında, Türkiye’nin Katar’a desteğinin yattığı belirtildi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere Körfez ülkeleri Katar’a Haziran 2017’den itibariyle ekonomik ambargo uygularken, Ankara yönetimi Katar’ın müttefiki olmaya devam edeceğini belirterek ambargoyu kınamıştı.

DİREKTİFİ SELMAN VERDİ
WSJ'ye konuşan Suudi yetkililer ayrıca, Veliaht Prensin, fiili olarak el koyduğu inşaat şirketlerine, yatırımlarını geçen Ekim ayında açıkladığı 500 milyar dolarlık NEOM projesine aktarmaları direktifini verdiğini belirtti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Mart 2018 08:56 bunun babası öldüğünde bizim arapçılar 3 gün yas ilan edip, şanlı bayrağımızı yarıya indirmişlerdi... akepeciler bakın adamlarınızın taptığı arap ne yapıyor???

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