Suudi prens ABD'de kahve sırasına girdi! Kahvesinin üstüne...

Veliaht Prens, Amerika'daki temasları kapsamında Mike Bloomberg ile kahve içmeye gitti. İkilinin tercihi Starbucks oldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Amerika'daki temasları sürüyor. Orta Doğu'daki sorunları çözerek bölgeyi yeni bir Avrupa yapacağını savunan Selman, imaj değişikliğine de başladı.

New York'taki temaslarında takım elbise giymeye başlayan Prens, dünyanın en zengin 8. kişisi olarak bilinen Mike Bloomberg ile bir araya geldi. Birlikte Starbucks'a giden ikili için caddede güvenlik önlemleri alındı.

Kahvelerin ücretini ödeyen taraf ise Mike Bloomberg oldu. Selman ile Bloomberg, kahvelerini yudumlayarak bir süre sohbet etti. O anlarda çekilen fotoğraflar Twitter hesaplarından paylaşıldı. Suudi prens kahvesinin üzerine kral yazdırdı.