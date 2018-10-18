Suudi Konsolosluğu'ndan böyle çıktılar! O kırmızı lekeler ne?

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda gece saat 12'de başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, ekipler konsolosluk binasında topladıkları delilleri binanın arka girişinden çıkardı. Polislerin elindeki çok sayıda delil torbası kadar bazı polislerin üzerindeki kan lekesine benzeyen kırmızı lekeler dikkat çekti.

Geçtiğimiz pazar günü yapılan aramaların ardından dün Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun kaldığı konutta saat 16.35 sıralarında başlatılan çalışmalar gece 01.40 sıralarında sona erdi. Konutta yapılan aramalar devam ederken, polis ekipleri saat 00:00 sıralarında Başkonsolosluk binasına tekrar geçerek aramalara başladı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, ekipler konsolosluk binasında topladıkları delilleri binanın arka girişinden çıkararak olay yeri inceleme aracına yerleştirdi.

ÇOY SAYIDA DELİL TORBASININ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ... Konsolosluk'ta yapılan aramalarda çok sayıda delil elde edildiği görürdü. Torbalara konulan bir çok delil incelenmek üzere emniyete götürüldü.