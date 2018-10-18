Suudi Konsolosluğu'ndan böyle çıktılar! O kırmızı lekeler ne?

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'nda gece saat 12'de başlayan ikinci arama çalışmaları da sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, ekipler konsolosluk binasında topladıkları delilleri binanın arka girişinden çıkardı. Polislerin elindeki çok sayıda delil torbası kadar bazı polislerin üzerindeki kan lekesine benzeyen kırmızı lekeler dikkat çekti.