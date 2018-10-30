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Suudi Başsavcı yeniden Çağlayan Adliyesi'nde! Dün istedikleri verilmemişti..

İSTANBUL’a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Muceb, dün Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’la görüşmüştü. El Muceb bugün tekrar Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Dün ilk işi infaza ilişkin Türk yetkililerin topladığı tüm delilleri istemek olan Muceb’in bu isteği geri çevrilmişti. 

TÜM DELİLLERİ İSTEDİ... Başsavcı Muceb soruşturmaya ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere dün saat 11.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Protokol kapısından giren Suudi heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın makamına geçti. Görüşmede, Kaşıkçı soruşturmasını yürüten Başsavcı vekili Hasan Yılmaz ile Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt da yer aldı. Başsavcı Muceb’in ilk işi, infaza ilişkin Türk yetkililerin topladığı delilleri istemek oldu. Kaşıkçı’nın infazına ilişkin ifade, görüntü ve telefon kayıtları dahil tüm verilerin tamamını istediği öğrenilen Muceb’in bu isteği geri çevrildi.

‘İNFAZ TİMİNİ BİZE VERİN’... İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan Suudi Başsavcıdan, infazın Türkiye’de yapıldığını ve bu nedenle infaz timi içerisinde yer alan 18 kişinin Türkiye’de yargılanması konusunda yeniden talepte bulundu. Muceb’in ise bu talebe olumsuz cevap verdiği ve yargılamanın Suudi Arabistan’da yapılması yönünde ısrarcı olduğu öğrenildi. Başsavcı Muceb Türk heyetine, Suudi Arabistan’da sağlıklı bir yargılama sürecinin yapılacağının sözünü verdi. Muceb, isterlerse Türk heyetinin de Suudi Arabistan’a gelerek yargılama sürecine katılabilecegini belirtti.

  • Güncel 30 Ekim 2018 11:35
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