Suudi Arabistanlı öğrenci İsrail bayrağının yanında durmadı

Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nda yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Olimpiyatlarda ödül alan ülkelerin öğrencileri sahneye çıktığı esnada Suudi Arabistan bayrağı taşıyan öğrenci yanına İsrail bayrağı taşıyan bir öğrencinin gelmesi üzerine, yerini değiştirerek İran bayrağı taşıyan bir diğer öğrencinin yanına gitti. Suudi Arabistanlı gencin bu hareketi Arap aktivistler tarafından sosyal medya üzerinden taktirle karşılandı.

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