Suudi Arabistan'da futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bir bölüm

Suudi Arabistan'da futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bir bölüm

Bu yıl itibarıyla kadınlara stadyumlara girme hakkı tanınan Suudi Arabistan'da ilk kez bir futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bir bölüm ayrıldı. Cidde'deki karşılaşmayı izlemeye gelen kadınlar, ülkenin içerisine girdiği reform sürecinden memnun. Suudi Arabistan, kadınlara yönelik tanıdığı yeni haklara bir yenisini daha ekleyerek, şimdiye kadar sadece erkeklerin girebildiği stadyumlara kadınların da girebilmesine izin verdi.

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Suudi Arabistan'da futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bir bölüm

Geçen sene sonunda alınan karar 2018 yılı itibarıyla uygulamaya kondu. Cidde'de El Ehli ve El Betin takımları arasında oynanan maçın seyircileri arasında kadınlar da yer aldı. Sputnik'in haberine göre karşılaşmayı izlemek üzere Cidde Stadyumu'na gelen kadınlar, kendileri için ayrılan yerlere oturdu. Bazı kadınların yanlarında çocuklarını da getirdiği görüldü.

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Suudi Arabistan'da futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bir bölüm

​AFP'nin haberine göre, stadyuma gelen kadınlardan biri, 32 yaşındaki Lamiya Halid Nesir, maçı sabırsızlıkla beklediğini söyleyerek, stadyuma girmelerine izin vermesinin kendisini gururlandırdığını belirtti. Nesir, "Bu, bizleri iyi bir geleceğin beklediğini gösteriyor. Bu dönüşüme tanıklık etmekten çok mutluyum" dedi.

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Suudi Arabistan'da futbol karşılaşmasında kadınlar için özel bir bölüm

Rüveyda Kasım ismindeki taraftar ise kadınların stadyumda yer aldığı ilk maç için "Yapılan köklü değişikliklerin doruk noktası. Tarihi bir gün" yorumunu yaptı. Kasım, "Krallığın birçok ülkenin kabul ettiği medeni uygulamaları benimsemesinden son derece mutlu ve gururluyum" dedi.

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