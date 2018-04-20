Suudi Arabistan'a 35 yıl sonra ilk sinema salonu açıldı

Sinema salonlarının yasak olduğu Suudi Arabistan Krallığı'nda 35 yıl sonra bir ilk yaşandı. Ülkede resmi törenle açılan sinema salonunda, Hollywood yapımı Kara Panter filminin galası yapıldı. Gösterime birçok hükümet yetkilisi, yabancı devletlerin çalışanları ve film endüstrisinden isimler katıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "2030 Vizyonu” kapsamında sinema salonlarının tekrar açılması, Aralık ayında yasağın kalacağının açıklanmasıyla birlikte duyurulmuştu.

Kadınlarla erkeklerin bir arada yer aldığı gösterimden önce bir açıklama yapan Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad Alavvad, "Suudi Arabistan'ın dinamik bir ekonomi ve topluma dönüşümünde önemli bir an yaşanıyor” ifadesini kullandı.

Film gösterimine katılan ABD merkezli sinema zinciri AMC Entertainment Holdings CEO'su Adam Aron ise, "Suudiler artık güzel bir sinema salonuna gidip filmleri olması gerektiği gibi izleyecekler” diye konuştu.

  • Güncel 20 Nisan 2018 10:23
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • karamurat 20 Nisan 2018 10:43 SaudiArabia el America 5 YIL sonra görürsünüz ebenizi çölün ortasında, biz son 100 yılda gördük şimdi istiklal savaşı veriyoruz,kendileri uzayda cirit atarken bizede çağdaşlık modernizm yalanıyla simokin papyon melon şapka mini etek tiyatro sinemayı yutturdular atılan kazığı hala çıkarmaya çalışıyoruz

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