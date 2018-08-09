Süs havuzunda dehşet! Temizlik işçisi hayat kurtardı

ADIYAMAN’da süs havuzunda gayri meşru olan bebeğini boğmaya çalışan kadının elinden belediye temizlik işçisi bebeği son anda kurtardı.

Olay, Adıyaman merkez Demokrasi Pakında meydana geldi. H.P isimli bayan kucağında bebek ile Demokrasi Parkı geldi. Parkın ortasında bulunan süs havuzunun kenarına gelen bayan elindeki bebek ile havuzun içine girdi. Daha sonra kucağındaki bebeği havuzun içine sokarak boğmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ne olduğunu anlayamadan parkın temizlik görevlisi Eşref Atalay isimli belediye temizlik işçisi koşarak kadının elinden bebeğini alarak boğulmasını son anda önledi.

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TEMİZLİK İŞÇİSİ HAYAT KURTARDI: Süs havuzunun içinde boğulmaya çalışılan 3 aylık erkek bebeği kadının elinden alan temizlik işçisi Eşref Atalay, çocuğu daha sonra Kızılay’ın Kan Merkezindeki görevlilerine teslim etti. Belediye işçisi hem bebeği hem de kadını havuzdan çıkarttı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeği ve kadını ambulansa bindirerek Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırdı. Polis gözetiminde tedavi edilen bebek daha sonra hastane çalışanları tarafından doyuruldu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin hastanede tedavisinin süreceği aktarıldı. Twitter

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ANNE BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRMÜŞ: Gayri meşru olan bebeğini boğmak isteyen H.P’nin boğmaya çalıştığı 3 aylık bebeğini özel bir hastanede dünyaya getirdiği öne sürülürken, kadının Bibolar Bozukluğu rahatsızlığı olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de hastaneye gelerek bebek ve anne ile ilgili bilgi aldı. Hastanede bebeği tedavi gören anne ise polisler tarafından göz altına alındı. Twitter

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